Piyasa değeri 2 milyon 810 bin TL

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalarda, geçtiğimiz Perşembe günü saat 14.50 sıralarında İlimiz TEM Otoyolu üzerinde Ankara-İstanbul istikametine seyir halinde bir tır durduruldu. Durdurulan TIR’da yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 810 bin TL olan kaçak mal ele geçirildi. Arama sonucunda 146 koli içerisinde bulunan 14 bin 550 adet USB Kablosu ile birlikte değişik markalarda kaçak Şarj Aleti, 4 bin 370 adet değişik markalarda kaçak Şarj Adaptörü, 4 bin 200 adet USB Kablosu ile birlikte değişik markalarda kaçak Araç Şarj Adaptörü, 69 adet Sony Extra marka kulak üstü kaçak Kulaklık, bin adet Samsung Galaxy S8 marka kablolu kaçak Şarj Adaptörü, 7 bin 9 adet değişik markalarda kaçak kulaklığa el konuldu. Polis tarafından konu ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.