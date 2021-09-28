Piyasa değeri 215 bin lira

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Haber: Okay Özcan

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Doğu illerinden Batı illerine Uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatı yapabilecek şahıslar ve araçlar üzerinde yapılan çalışmalarda dur ikazına uymayarak kovalamaca neticesinde yakalanan araçta ve güzergahta yapılan aramada, toplam 34 Kilo 750 gram ağırlığında olan 215 bin lira değerinde 625 adet Captegon uyuşturucu hap ele geçirildi.

Konu ile alakalı A.S isimli yabancı uyruklu şahıs hakkında gerekli işlemler yapılmasından ardından A.S. uyuşturucu madde ticareti suçundan adli Savcılığa sevk edildi.