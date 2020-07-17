Haber: C.Kutay Aykan

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bolu sınırlarına girdiğini belirlenen şüpheli araç ekipler tarafından durduruldu. Narkotik köpeği ile araç içerisinde yapılan aramada piyasa değeri 5 milyon olan 61 kilo 650 gram eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü S.S. gözaltına alındı. Konu ile bağlantılı olan L.G isimli şahıs ise Bolu Narkotik ekiplerince İstanbul ilinde yakalanarak olup Bolu iline getirildi. 2 şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan gerekli yasal işlemleri yapıldıktan sonra adliyeye sevk edildi.