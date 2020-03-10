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Piyasa değeri 550 bin TL

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda piyasa değeri 550 bin TL olan kaçak tütün ele geçirildi.

Piyasa değeri 550 bin TL

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda 3561 kg ağırlığında faturasız kıyılmış tütün kaçak tütün ele geçirildi.  Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışmalar neticesinde Gerede ilçesi Cankurtaran mevkiinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada piyasa değeri 550 Bin TL olan 3 bin 561 kg ağırlığında faturasız kıyılmış tütün, 150 kg ağırlığında pipo tütünü ve 90 kg ağırlığında aromalı belgesiz ve faturasız kaçak tütün ele geçirildi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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