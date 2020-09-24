Haber: N. Halid Altundal

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamında KOM ekiplerince TEM Otoyolu İstanbul-Ankara istikametinde seyir halinde olan bir otomobil durduruldu. Durumundan şüphe edilerek durdurulan 06 plakalı araçta yapılan aramada, yaklaşık piyasa değeri 80 bin TL olan kaçak elektronik sigara tütün kartuşu ele geçirildi. Yakalanan M.Ü (43) isimli şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.