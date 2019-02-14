Piyasa değeri çok yüksek

Haber: Kasım ŞAHİN

Kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılançalışmalarda 12.02.2019 günü saat: 11.20 sıralarında TEM Otoyolu Ankara İstanbulistikametinde seyir halinde iken durdurulan şüpheli Sabri Gürbüz(57)'nin sevk veidaresindeki, içerisinde C.G. (56) ve H.A.(48) isimli şahısların bulunduğu doğuillerimizden batı illerimize gitmekte olan binek bir oto ve şahıslar üzerinde yapılanaramada, piyasa değeri 375.094 TL olan otomobil egzoz kontrol cihazlarında, dişhekimliğinde, medikal malzeme yapımında, kuyumculukta, laboratuvar aletlerinde vecihazlarında, elektrik kontaklarında, elektrik fırınlarında jet ve füze motorlarında,katalizör olarak petrol ürünlerinde, denizaltına döşenen boru hatlarında, termometreve elektrotlar gibi bir çok alanda kullanılan platin maddesi ile boğucu ve zehirleyiciolduğu bilinen 64,35 gr civa maddesi ele geçirilerek el konuldu.

Yakalanan şüphelilerden H.A. işlemlerinden sonra KOM Şube Müdürlüğünden, C.G. ise sevk edildiği adli mercilerce hakkında verilen Adli Kontrol kararma istinaden salıverilirken, Sabri Gürbüzise sevk edildiği nöbetçi hakimlikçetutuklandı. KOM yetkilileri, suç ve suçluyla mücadelemiz aralıksız olarak kararlılıkla devam etmektedir açıklamasında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2019, 16:06