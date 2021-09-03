Piyasa değeri toplam 343 bin lira

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; TEM Otoyolu Ankara istikameti Bolu Batı Gişelerinde durdurularak arama yapılan M.M.T. (26) isimli şahsın sevk ve idaresindeki 34…. Plakalı araçta ele geçirilen yaklaşık piyasa değeri 13.000 TL olan (691) parça kaçak cep telefonu aksesuarı ve elektronik eşyaya el konulmuş, yakalanan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

İkinci olayda ise Bolu il merkezinde kaçak cep telefonu satışı yaptığı tespit edilen 3 ayrı iş yerinde yapılan aramalarda ele geçirilen değişik marka ve modellerdeki yaklaşık piyasa değeri 330.000 TL olan değişik markalarda ki 45 tanesi akıllı diye tabir edilen dokunmatik, 32 tanesi tuşlu olmak üzere toplam 77 adet cep telefonuna el konuldu. Yakalanan 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

KOM Şube yetkilileri; “Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Vatandaşlarımızdan gelen öneri, şikâyet ve ihbarlar da gecikmeksizin değerlendirmeye alınmaktadır” denildi.