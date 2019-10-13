Haber: Birol Ertunç

Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bolu Emniyeti KOM ekipleri son olarak geçtiğimiz Cuma günü akşam saatlerinde doğu illerinden almış olduğu kargoları İstanbul istikametine götürmekte olan kargo firmasına ait eşyaları taşıyan kargo aracında arama yaptı. Polis ekipleri yaptığı aramada 27 adet kargo kolisi içerisinde piyasa değeri yaklaşık 537 bin TL olan bin 200 adet kaçak gözlük ile bin 900 adet kaçak şemsiye ele geçirdi. Yakalanan malzemelere ekipler tarafından el konulurken kaçak ürünleri gönderen şahıslar ile alıcılarının tespiti için çalışmalar başlatıldı.