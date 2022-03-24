PKK finansmanları adliyede

Haber: Erdal Tanrıverdi

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Silahlı terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanı önlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçu"yla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında Bolu merkezli 7 ilde 21 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Adana, Bingöl, Mardin ve Iğdır'da yapılan operasyonlarda yakalanan 21 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Bolu'ya getirildi. Şüphelilerden, 7 kişi jandarma komutanlığında alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin devam ettiği öğrenildi.