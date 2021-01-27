Pkk’lı sayısını 320’nin altına düşürdük

Haber: Aysun Beykoz

Mağara mağara giriyoruz

Soylu il emniyet müdürlerinin ve jandarma genel komutanlarının katıldığı toplantıda yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bugün Türkiye'de terör örgütü PKK'nın sayısını 320'nin altına kadar düşürdük. Yaz-kış operasyonlarımız devam ediyor. Eren-5'e başladık, mağara mağara giriyoruz. Bulacağız ve onları imha edeceğiz. Burada hiçbir tedirginliğimiz söz konusu değildir. 19 yılda olan biteni tek bir cümleyle, 21. asrın başından itibaren olan biteni tek cümleyle anlatayım Recep Tayyip Erdoğan resim fırçasını eline aldı, önce bu ülkeye, sonra da bu dünyaya yeni bir resim çizdi. Türkiye önce altyapısını ve demokrasini tahkim ederek bir güç oluşturdu. Sonra bu güçle birliktebir strateji ortaya koydu ve uyguladı"

'Darbeleri kimin yaptırdığını biliriz ama söyleyemeyiz'

Orta Doğu'daki sıcak çatışmalarla ilgili de konuşan Soylu: "Bu ülkenin haritada nerede olduğunu biliyorsanız, etrafındaki coğrafyayı biliyorsanız, bu ülkenin tarihini, bu ülkenin inancını, bu ülkenin medeniyetini ve bu ülkenin millet kodlarını biliyorsanız ve tanıyorsanız bunu bilirsiniz. Bize yıllarca izlettikleri resim şuydu; dünyanın 2 süper gücü var, ayrıca bir de Avrupa var. Orta Doğu çatışma bölgesidir, Filistin'de zulüm, Afganistan'da savaş, İran ve Irak'ta gerilim var. Suriye'de PKK kampları vardır. Başka ülkelerde de vardır ama açık açık söyleyemeyiz. PKK'nın para ve silah desteğini kimin verdiğini biliriz ama söylemeyiz. Darbeleri kimin yaptırdığını biliriz ama söyleyemeyiz, terörden en büyük acıyı ve maliyeti çekeriz ama sadece o olayın dairesine ve çerçevesine bakarız. Resmin tamamına sanki bakmamız yasaklanmıştır. Bakamayız, vatandaşımıza söylediğimiz tek şey, 'Olay sonrasında geniş çaplı operasyon başlatıldı ve kanı yerde kalmayacaktık'. Bir de klasik, 'bıçak kemiğe dayandı' söylemidir. Her şeyin sebebini bilir de söyleyemezdik, adım atamazdık çünkü korkularımız vardı, bize korkular yaşattırıyorlardı." dedi.

Öte yandan Koru Otel’deki çalıştay sebebiyle geniş güvenlik önlemleri alındı. Otel girişinde tüm araçlar ve kişiler tek tek arandı. Polis ve Jandarma otel çevresinde kuş uçurtmuyor. Ayrıca otelin içerisinde koronavirüs tedbirleri kapsamında gerekli önlemler de alındı. 3 gün sürecek çalıştay 29 Ocak Cuma günü sona erecek.