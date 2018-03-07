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07 Mart 2018 Çarşamba
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    • PKK’nın kaçak sigaralarıyla AFRİN’e selam

    Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, geliri terör örgütü PKK’ya gidecek olan kaçak sigara geçişine büyük darbe vurdu. KOM ekipleri, kaçak sigaralarla AFRİN yazarak, Mehmetçiğe selam gönderdi.

    07 Mart 2018 Çarşamba 15:17
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    PKK’nın kaçak sigaralarıyla AFRİN’e selam
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    Haber: Kasım ŞAHİN

    Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalarda 06.03.2018 günü saat: 15.00 sıralarında İstanbul istikametine seyir halinde iken TEM Otoyolunda durdurulan, Diyarbakır'dan İstanbul iline giden bir kargo firmasının eşyasını taşıyan TIR'da yapılan aramada, çeşitli kargolar içerisine gizlenmiş vaziyette toplam: 7350 paket kaçak sigara ile toplam:2153 paket kaçak pipo tütünü ele geçirilerek el konuldu, kargoların göndericileri ve alıcılarının temini için çalışmalara başlanıldı.

    KOM yetkilileri yaptıkları açıklamada; “İlimizin huzur ve güvenliği, vatandaşlarımızın mal ve can güvenliği için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince suç ve suçlularla mücadelemiz aralıksız devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.
    KOM ekipleri kaçak sigaralarla AFRİN yazarak, ZeytindalıHarekatında, terör örgütleri YPG ve PYD ile mücadele eden Mehmetçiklerimize büyük bir destek verirken, geliri terör örgütü PKK’ya gittiği iddia edilen ve piyasa değeri 57 bin TL’lik kaçak sigaraya da büyük darbe vurulmuş oldu.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, İl, Emniyet, Müdürlüğü, Kaçakçılık

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