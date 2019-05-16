PKK’nın propagandasını yaptı ve yakalandı

Bolu’da sosyal paylaşım sitelerinden olan facebook sayfasından silahlı terör örgütü PKK/PYD’nin örgüt propagandasını yapan 24 yaşındaki H.Ö., Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra Savcılığa sevk edildi.

PKK’nın propagandasını yaptı ve yakalandı

Haber: Kasım ŞAHİN

Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.Ö. isimli bir kişinin sosyal paylaşım sitelerinden olan facebook sayfasından silahlı terör örgütü PKK/PYD’nin propagandasını yaptığını tespit edip takibe aldı. Yapılan takip sonrası H.Ö.’nün Sağlık Mahallesindeki evine yapılan baskınla gözaltına alındı ve bilgisayarına el konuldu.

H.Ö., şubede verdiği ifadenin ardından, “Silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak” suçundan Savcılığa sevk edildi. Bu sırada Adliye binası dışında bekleyen H.Ö.’nün yakınları cep telefonuyla basın mensuplarının fotoğraflarını çekmesi gözlerden kaçmadı. Yapılan müdahale sonrası cep telefonundan basın mensuplarının fotoğrafları sildirildi. 

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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