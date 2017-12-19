Haber: Kasım ŞAHİN

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Odası, Emniyet Genel Müdürlüğü ve darphane iştirakiyle plakalarda yeni mühür sistemine geçiliyor.

YETKİLİ ODALARA ULAŞTIRILMAYA BAŞLANDI

1 Ocak 2018 tarihinde ülke genelinde plaka basımı yapılan odalarda uygulanmaya başlayacak olan yeni mühür ve beratları Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın'ın talimatlarıyla yurt genelinde plaka basımına yetkili olan odalara ulaştırılmaya başlandı.

Tokat'ta kendilerine beratın ulaşmasıyla birlikte yılbaşı beklenmeden yeni mühürle işlem yapılmaya başlandığını söyleyen Tokat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Zeki Yakar, bu yeni sistemin sahte plaka basımlarının önlenmesi adına güzel bir çalışma olduğunu söyledi.

YILBAŞI İTİBARİYLE BAŞLIYOR