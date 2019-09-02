Haber: Esra Perçin

SEDAŞ’ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 5 Eylül Perşembe günü merkez ilçeye bağlı Alpağut Mahallesi ile Çakmaklar Mahallesi’nde saat 10:00 ile 12:00 arasında, saat 10:00 ile 15:00 arasında ise Örencik Yaylası, Ovadüzü Yaylası, Vakıfgeçitveren Yaylası, Çaygökpınar Yaylası, Demirciler Yaylası, Çıkınlar Yaylası, Büyükberk Yaylası, Küçükberk Yaylası, Şerif Yüksel Yaylası, Karacasu Yaylası, Ilıcakınık Yaylası, Mesciler Yaylası, Sultanbey Yaylası, Aladağ Kamp Merkezi, Sebene Ait Kızık Yaylası, Kuzgölcük Yaylası’nda, Mengen ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Yumrutaş Köyü’nde, Mudurnu ilçesinde saat 14:00 ile 16:00 arasında Tımaraktaş Köyü, Taşcılar Köyü, Vakıfaktaş Köyü, Bostancılar Köyü, Kurtlar Köyü, Hüsamettindere Köyü, Uzunçam Köyü, Çamurluk Köyü, Yüzüncü Yıl Köyü ve yine Mudurnu ilçesine bağlı Elmacıkdere Köyü, Gökören Köyü, Gölcük Köyü, İğneciler Köyü’nde saat 11:00 ile 13:00 arasında, Göynük ilçesinde saat 08:30 ile 12:30 arasında Sofuali Mahallesi’nde yatırım, tesis bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Ayrıca 3.şahıs tarafından yapılmakta olan fiziki irtibat ve/veya bakım onarım çalışmaları nedeniyle de Gerede ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Dikmen Köyü, Mangallar Köyü, Sungurlar Köyü, Göynük ilçesinde saat 10:00 ile 15:00 arasında Hilaller Köyü, Köybaşı Köyü’nde elektrik kesintisi yaşanacak.