Planlı elektrik kesintisi var!

​Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.(SEDAŞ) tarafından yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.SEDAŞ ekiplerince gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ilimiz Merkez, Mengen, Gerede, Dörtdivan ve Mudurnu ilçelerinde, 26 Mayıs Çarşamba ve 27 Mayıs Perşembe günleri elektrik kesintisi yaşanacağı bildirildi.

Buna göre 26 Mayıs Çarşamba günü;

Merkez ilçede, 09.00-12.00 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım onarım nedeniyle Akçaalan Köyü Merkez Mah.;

Merkez ilçede, 12.30-15.30 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım onarım nedeniyle Akçaalan Köyü Marka Dere Mah.;

Dörtdivan ilçede, 09.30-12.30 saatleri arasında ekonomik ömrü tamamlanan ekipman değişim nedeniyle Sorkun Köyü;

Dörtdivan ilçede, 09.30 -12.00 saatleri arasında elektrik hatları yenileme çalışması nedeniyle Çavuşlar Mah. Altındağ Cd. Gerede Cd. Karşıyaka Cd. İnönü Sk.;

Dörtdivan ilçede, 13.30-16.30 saatleri arasında ekonomik ömrü tamamlanan ekipman değişim nedeniyle Yukarıdüğer Köyü;

Dörtdivan ilçede, 14.00-18.00 saatleri arasında elektrik hatları yenileme çalışması nedeniyle Kadılar Mah. Aksoy Sk. Gül Sk. Köroğlu Cd. Yazı Cd. Zeki Ergezen Sk. Çavuşlar Mah , Cumhuriyet Yazı Cd.;

Dörtdivan ilçede, 14.00-18.00 saatleri arasında elektrik hatları yenileme çalışması nedeniyle Bayramlar Mah. Kadılar Mah. , Aksoy Sk. Ara Sk. Aydınalp Cd. Cengiz Topel Cd. Fatih Sk. Karanfil Sk. Kaynarca Sk. Köroğlu Cd. Şeker Çıkmazı Sk.;

Mengen ilçede, 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik hatları yenileme çalışması nedeniyle Çırdak Köyü, Çırdak Köyü ilave trafo, Düzköy Köyü, Düzköy Hüseyin Çelebiler Mah, Düzköy Dostköy Mah. Karaishak Köyü, Rüknettin Köyü Kemaller Mah. Rüknettin Köyü Osmankadılar Mah. Kavacık Köyü;

Mudurnu ilçede, 09.30-13.30 saatleri arasında can ve mal güvenliği nedeni ile tehlike arz eden hat bakım onarım nedeniyle Gürçam Köyü Karaahmetler Mahallesi,Fındıcak Kaplıca Tr,Fındıcak Kayabaşı Mahallesi;

27 Mayıs Perşembe günü;

Gerede ilçede, 09.30-15.00 saatleri arasında elektrik hatları yenileme çalışması nedeniyle Yeni Mah. , Ayışığı Sk. Ağladı Sk. Derman Sk. Dik Sk. Emirdağ Sk. Hacı Baki Çevikoğlu Cd. Hacı Sadık Sk. Kıymet Sk. Mimar Sinan Cd. Nalbant Cd. Pamuk Sk. Serçe Sk. Yaylacı Sk. Yağmur Sk. Yüzüncüyıl Cd. Önder Sk. İlkokul Sk.;

Mengen ilçede, 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik hatları yenileme çalışması nedeniyle Çırdak Köyü, Çırdak Köyü İlave Trafo;

Mudurnu ilçede, 09.30-13.30 saatleri arasında can ve mal güvenliği nedeni ile tehlike arz eden hat onarım çalışması nedeniyle Alpagut Köyü Yukarı Mahallesi;

Mudurnu ilçede, 09.30-17.30 saatleri arasında ELEKTRİK hatları yenileme çalışması nedeniyle Sarıyer Köyü Aşağı Mahallesi;

Merkez ilçede, 09.30-15.30 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım onarım nedeniyle Akpınar Mah. , Menekşe Sk., Postacılar Sk. ,Tevfik Bey Cd. ,Üçyol Sk., Şehit Muhtar Cd., Şehit Nevzat Batmaz Sk., Köroğlu Mah. , Atölye Sk., Can Sk. ,Canyolaç Sk., Gerede Cd., Hakan Sk. ,Seyis Yusuf Sk., Yamaç Sk., Çıkınlar Cd. ,Şehit Sinan Demirbaş Sk., Semerkant Mah. , Biçer Sk. ,Çıkınlar Mah. , 3604. Sk., 3605. Sk.,Sakin Sk., Servet Şamlıoğlu Sk., Uzay Sk., Zengin Sk. ,Şimşek Sk.;

Merkez ilçede, 09.30-15.30 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım onarım nedeniyle Köroğlu Mah. , Avcı Sk., Aydınlar Sk., Bahadır Sk., Berrak Sk., Bora Sk., Bulut Sk., Ceylan Sk., Kuğu Sk., Samur Sk., Sevgi Sk., Yağmur Sk., Yıldırım Sk., Yunus Sk., Çıkınlar Cd., Özşen Sk., Üstat Sk., İslam Sk., Okçular Mah. , Virane Sk., Çıkınlar Mah. , 20. Cad, 3631 Sk ,3634 ,3635 Sk, 3643 ,3648 Sk ,3707 Sk., 3710 ,3711 Sk., 3719 Sk. 3731 Sk., 3732 Sk., Azmi Bey Sk., Açelya Sk. ,Büklüm Sk., Cenk Sk. ,Destan Sk., Dr Sadık Ahmet Cd., Duru Sk., Döngel Sk., Erol Sk. ,Gurbet Sk., Gölcük Bulvarı ,Hüsmenler Sk., Karakaş Sk., Kasımpatı Sk., Kırçiçeği Sk., Kocabekir Sk., Köroğlu Sk., Levent Sk. ,Metin Sk. ,Müjde Sk., Nasip Sk. ,Okul Sk. ,Okçular Yolu Pehlivan Sk., Sadık Ahmet Sapmaz Sk. ,Sardunya Sk., Serhan Sk. ,Turan Sk., Yamaklar Sk. ,Yücetürk Sk. ,Zengin Sk., Çavuş Sk., Çıkınlar Cad , İzzet Ağa Sk., Şehit Murat Demir Sokakta planlı elektrik kesintisi olacaktır.