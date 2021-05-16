Planlı elektrik kesintisi var!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.(SEDAŞ) tarafından yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyo

SEDAŞ ekiplerince gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ilimiz Merkez, Mudurnu, Dörtdivan ve Gerede ilçelerinde, 17 Mayıs Pazartesi ve 18 Mayıs Salı günleri elektrik kesintisi yaşanacağı bildirildi.

Buna göre 17 Mayıs Pazartesi günü;

Merkez ilçede 09.00-10.30 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım onarım nedeniyle Belkaraağaç Köyü, Güneyfelakettin Köyü Aşağı Mah., Pelitcik Karabozlar, Karagözler, Karamanyaka Mahalleleri, Ketenler köyü ,Pelitçik Köyü Yaylası, Güney felakettin Muslar Mah., Piroğlu Yaylası, Karca Örencik Köyü;

Merkez ilçede 10.30-15.30 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım onarım nedeniyle Sultanköy Yaylası, Sebenardı Köyü Yaylası , Karca Köyü , Ketenler Köyü , Pelitçik Köyü Yaylası, Sebenardı Köyü , Karca Kabak Yaylası, Çepni Yaylası;

Mudurnu ilçede 09.00-12.00 saatleri arasında ekonomik ömrü biten şebekenin yenilenmesi nedeniyle Tımaraktaş Köyü Merkez Mahallesi ,Taşcılar Köyü Merkez Mahallesi, Taşcılar Yol Kenarı;

Mudurnu ilçede 09.00-17.00 saatleri arasında ekonomik ömrü biten şebekenin yenilenmesi nedeniyle Tımaraktaş Köyü Merkez Mahallesi;

Mudurnu ilçede 10.00-13.00 saatleri arasında Can ve Mal güvenliği açısından tehlike arz eden (direk, pano vb.) Değişimi ve onarımı nedeniyle Alpagut Köyü, Aşağı Mahallesi C Kolu;

18Mayıs Salı günü;

Merkez ilçede 09.30-15.30 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım onarım nedeniyle Sultanköy Yaylası , Sebenardı Köyü , Karca Köyü , Çepni Yaylası;

Mudurnu ilçede 09.00-17.00 saatleri arasında ekonomik ömrü biten şebekenin yenilenmesi nedeniyle Tımaraktaş Köyü Merkez Mahallesi,Taşcılar Köyü Merkez Mahallesi,Taşcılar Yolkenarı Tr;

Mudurnu ilçede 09.00-17.00 saatleri arasında ekonomik ömrü biten şebekenin yenilenmesi nedeniyle Tımaraktaş Köyü Merkez Mahallesi;

Mudurnu ilçede 09.30-12.30 saatleri arasında Can ve Mal güvenliği açısından tehlike arz eden (direk, pano vb.) Değişimi ve onarımı nedeniyle Karataş Kepez Mahallesi ,Dibekhanıçifligi Tr,Kilözü Dereyanı Tr,Sanayi Tr, Aydınevleri;

Gerede ilçede 10.00-17.00 saatleri arasında ekonomik ömrü biten malzemenin yenilenmesi nedeniyle Karapazar Koyu;

Dörtdivan ilçede 14.00-16.00 saatleri arasında arasında Can ve Mal güvenliği açısından tehlike arz eden (direk, pano vb.) Değişimi ve onarımı nedeniyle Seyıtalıler Köyü, Çardak Köyü, Kılıçlar Köyü, Kuruçay Kılıçlar içme Suyu, Kuruçay Köyü, Süleler Köyü, Yalacık Köyü, Göbüler Köyü, Adakınık, Kargıbayramlar, Işıklar Mah., Kargıbayramlar , Çitler Köyünde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2021, 14:15