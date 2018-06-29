Haber: Semih Baykal

CHP Bolu Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu, Gölcük’te yapılan Bungolav evlerle ilgili Gölcük Platformunun alacağı karar doğrultusunda hareket edeceklerini söyleyerek; “Gölcük Türkiye’nin göz bebeği. AKP iktidarının ülke genelinde yaptığı hukuk tanımaz tutum Bolu’da da devem ediyor. Bunun örneğidir Gölcük. Bundan önceki süreçte çok aktif bir rol almıştık biz. Yalnız bundan sonraki süreçte sivil toplum örgütlerinin bir araya gelerek oluşturduğu Gölcük platformu meydana geldi. Biz bu olayın yanlış bir mecraya kaymaması için dahili olduğumuz Gölcük platformunun alacağı kararları bekliyoruz. Arkadaşlarımız bu konuyla ilgili toplantı yaptı. Partimizden de temsilen avukat Begüm Hanım oraya gitmişlerdir. Gölcük platformunun aldığı karar neticesinde Cumhuriyet Halk Partisi Bolu İl yönetimi de bu konuyla ilgili üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir. Gölcük halkındır. Halkın kalması için elimizden gelen neyse yapacağız. Hiç kimsenin bu konuda en ufak bir şüphesi olmasın. Zaten dün belediye meclis üyelerimizde Gölcüğe gidip orada gerekli incelemeleri yaptılar. Bildiğiniz gibi Sayın Alaaddin Yılmaz’ın densiz tutumu yüzünden İmar Komisyonuna Cumhuriyet Halk Partisi olarak üye veremiyoruz. Orada bizim parti işlerimize yönelik tutumları söz konusudur. Bundan dolayı önümüzdeki günlerde de eylemler açıklamalar yapacağız. Söylediğim gibi kurulmuş kurum alınmış bir karar var. Onun kararlarını bekliyoruz” diye konuştu.