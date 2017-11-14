Haber: BMA

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, “Plazma Kesim CNC Cihaz” tasarlayarak üretimini gerçekleştirdi. Cihazla, 35 mm’ye kadar olan demir levhalar sorunsuz bir şekilde işlenerek, akademisyenlerin ve öğrencilerin, derslerinde ve projelerinde ihtiyaç duydukları konstrüksiyon ve yardımcı eleman imalatı yapılıyor. Dekan Prof. Dr. Ömer Zorba, fakültenin makine atölyesinde, bilgisayarda hazırladığı fakülte logosunun cihazdan nasıl çıktığını göstererek, cihazla ilgili bilgi verdi. Dekan Zorba, cihazın, üniversite-sanayi iş birliği çalışmaları kapsamında tasarlanıp üretildiğini vurgulayarak, “Üniversite ve sanayi arasındaki iş birliği çalışmaları, milli imalat politikaları açısından hayati öneme sahiptir. Biz de bu bakış açısıyla, özel bir firmayla karşılıklı bilgi ve tecrübelerimizi paylaşarak ve fakültenin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, cihazı tasarlayıp imalatını gerçekleştirdik. Cihazın sarf malzemeleri ise, Rektörlüğümüz tarafından karşılandı” dedi.

“ÖĞRENCİLERİMİZ İMALAT DA GERÇEKLEŞTİRECEKLER”

Optimizasyon çalışmaları da dahil cihazın yaklaşık bir, bir buçuk ay gibi kısa bir sürede çalışmaya hazır hale getirildiğini kaydeden Prof. Dr. Zorba, Plazma Kesim CNC cihazla ilk olarak, cihaza ait plazma taşıma ünitesi ve taşınabilir bilgisayar masası tasarımı yapılarak üretimlerinin gerçekleştirildiğini söyledi. Mühendislik Fakültesi dendiğinde akla yalnızca tasarımın gelmemesi gerektiğinin altını çizen Ömer Zorba, “Neticesi imalata dönüştürülmeyen tasarım eksiktir. Dolayısıyla üretimini yaptığımız bu cihaz sayesinde öğrencilerimiz artık sadece tasarım değil akabinde imalat da gerçekleştirecekler ve bu ihtiyaç duyduğumuz önemli bir boşluğu doldurmuş olacak” diye konuştu. Kendisinin de dahil olduğu ekibin uzun uğraşları ve emekleri sonucunda cihazın tasarlanarak üretildiğine dikkati çeken Prof. Dr. Zorba, “Cihazın yapımı ve devreye alınmasında emeği geçen başta İlker Ceylan ve Ceylan Makine personeline, Onur Orallar’a, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyemiz Yrd. Doç. Dr. Nihat Daldal’a, personellerimiz Şenol Gül, Serkan Bilge, Sedat Özer ve satın alma işlerindeki titiz çalışmalarından dolayı Fakülte Sekreterimiz Rahmi Akbıyık’a, Rektörlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Zorba, son olarak, farklı bölümlerde eğitim gören öğrencilerin de yer alacağı bir ekiple, yakın zamanda Lazer Kesim CNC Cihaz tasarlanıp üretilmesinin hedeflendiğini de sözlerine ekledi.