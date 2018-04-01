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01 Nisan 2018 Pazar
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    • Poepon Nerede?

    Boluspor ligin düşmüş ekiplerinden Gaziantep’i konuk etti. Sait Hocanın tanımı ile “U 21 ekibiyle karşılaşacağız” demesi yakışmadığı gibi, sonuç ve oynanan oyunda pek iç açıcı olmadığına şahit olduk. Hani bir söz vardır, büyük lokma ye büyük konuşma, diye maalesef gerçek oldu!

    01 Nisan 2018 Pazar 14:04
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    Poepon Nerede?

    Fenerbahçe ile oynadığımız hazırlık maçını farklı kazanmanın havasına önce Sait Hoca girmiş. Lig maçı ile hazırlık maçının aynı olmadığını hepimiz biliriz. Bunu en çok da Sait Hoca biliyor olsa…

    Türk spor tarihine ve spor kamuoyuna düşen farklı galibiyet, Boluspor adının yeniden gündeme gelmesini sağladı. Bundan hepimiz gurur duyduk ve çok mutlu olduk. Günlerce Boluspor konuşulurken, kongreye giden Fenerbahçe sıkıntılı sürece girdi!

    Fenerbahçe hazırlık maçı sonrası düşmüş olan Gaziantep maçında Boluspor’un çok farklı kazanacağında herkes birleşiyordu. Karşılaşmanın başlamasıyla 38.saniyede ilk golümüzü bulduk. Haliyle beklentimizi yükseltip, fark konusunda konuşmalar başladı.

    Dakikalar ilerledikçe Gaziantepspor’lu gençler tecrübesiz olmalarına rağmen ellerinden geleni yaptılar. 11. dakikada, 26. dakikada, 78. dakikada %100 olmak üzere, 4 net pozisyona girdiler. Kaleci Gökhan ve Arapi net pozisyonları çıkarırken, Boluspor önümüzdeki maçların taktiğini, varyasyonunu yapmak yerine ayağına topu alan gol atmanın, kahraman olmanın peşine düştü. Sait Hocada kenardan seyretmeyi tercih etti!

    Sait Hocanın çıkardığı kadroyu gördükten sonra, dengeleri korumaya çalışıyor düşüncemi doğruladı. Artık her maça ayrı bir 11 ile çıkan Sait Hocanın bu tavrı şaşırtmıyor diyebilirim. Fenerbahçe maçının en iyi oyuncusu Burak Asan’la başlamamasına, oyuna alınmamasına anlam veremedim. Tüm izleyenlerin beğenisini kazanan, adından söz ettiren Burak’la birlikte, son günlerde yükselen grafiğine rağmen İrfan yok, Özgür, Mustafa ve oynaması gereken Ertuğrul’da kesilmiş ama diyet ödeme yolunda adımlar atılmış. Ertuğrul finallerde Boluspor’a faydalı olma ihtimalini bir kenara bırakırsak, sakatlık anında mecbur kaldığımızda hangi devamlılığına güveneceğiz!

    Bunların yanı sıra Samsun maçı sonrası sakat olmadığını bildiğimiz, belki de profesyonellikte önde olan isim Poepon kadroya alınmıyor! Boluspor’da en fazla gol atan, gole en yakın isim olan ve transferde Boluspor’a para kazandıracak olması yüksek ihtimali olan Poepon neden 18 de yok? Daha fazla deşerek kafaları karıştırmayayım…

    Geçtiğimiz sezon son haftalara girerken yaşadığımız basit sorunlar yüzünden kaçırdığımız süper ligi, bu yıl yeniden kaçırırsak, taraftarın dediği gibi “Boluspor Şampiyon Olmak İstemiyor” sözüne inanacağım.

    Sait hocanın Sefa’dan santrafor yaratma çabasının boş olduğunu birileri söylemeli. Sefa’nın Gaziantep maçındaki laubali davranışları, havalı hareketleri ve son vuruşlardaki yeteneğini hep beraber gördük.

    Yine sahalardan çok sahnelerin ve magazin yıldızı olan Santos’ta bu ısrarın nedeni nedir? Guido Koçer gerçekten Boluspor’da neden ısrarla oynar anlamaya çalışıyorum. Kendine oynayan, rakibi küçümseyen, ayağını risk olur diye uzatmayan oyuncularımıza dikkat etmeliyiz.

    Geçtiğimiz sezon finallerde yaşanan sıkıntıları, kaosu ve birilerinin keyfi için 100 binleri üzmeyelim diye uyarıyorum. Sonra uyarmadı demeyin, diye uyarıyorum. Poepon bu takıma lazım, önümüzde 4 maç var, takımın başında kim çıkarsa çıksın, hatta Hakkı Öztabağ bile olsa ilk 6 içinde oluruz. Lütfen dikkat edin, kimseyi üzmeyin…

    Şanlı taraftarımızı, Gaziantep’in onuru için sahada ter döken tüm genç kardeşlerimi kutluyorum. Başarıların ve şansın bizden yana olması dileğimdir.

     

    Anahtar Kelimeler: Boluspor, Ligin, Düşmüş, Ekiplerinden, Gaziantep’i

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