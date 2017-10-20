Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, trafik ve asayiş ekipleri tarafından kent merkezinin girişi ve ilçe merkezinde uygulama yapıldı. Uygulamaya Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri de katılarak çevre güvenliği sağladı. 30 kişilik ekibin katıldığı uygulamada ekipler, ilçe merkezinde durdurulan araçlar didik aranırken araçta bulunan kişilerin kimlik bilgileri kontrol edildi. Uygulamada 3 araç trafikten men edilirken, bir adet ruhsatsız tabanca, bıçak ve sopa ele geçirilirken, 6 otomobile de 4 bin 17 lira ceza tutanağı düzenlendi.