Polat Alemdar’ın babası kazaya karıştı



Haber: Gönül Olutürk

Kaza, saat 16.00 sıralarında, TEM Otoyolu'nun Elmalık mevkiinde bulunan bir dinlenme tesisinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan oyuncu Necati Şaşmaz'ın babası Abdülkadir Şaşmaz'ın kullandığı 34 BEH 906 plakalı otomobil, yol kenarındaki dinlenme tesisinin otoparkında manevra yapan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 20 BA 020 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, maddi hasar oluşan araçlar çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

NECATİ ŞAŞMAZ DA BABASININ ARKASINDAN KENDİ ARACIYLA GELİYORDU

Bu arada oyuncu Necati Şaşmaz'ın da babasının kullandığı otomobilin arkasından kendi aracıyla geldiği öğrenildi. Necati Şaşmaz'ın kullandığı otomobil kazaya karışmazken, ünlü oyuncu babasını kendi aracına alarak yoluna devam etti.