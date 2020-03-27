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Polis alarma geçti

​​​​​​​Corona virüsünü fırsata çevirmeye çalışan cep telefonu dolandırıcısı A.Ç. isimli 75 yaşındaki Bolulu vatandaşı dolandırmaya çalıştı. Yaşlı adamı 3 saat boyunca telefonda rehin alan dolandırıcı nedeniyle polis alarma geçti.

Polis alarma geçti

Haber: C. Kutay Aykan

Virüs olayı nedeniyle dolandırıcılık olayı saat 15.00 sıralarında ortaya çıktı. A.Ç. isimli vatandaşın cep telefonun saatler boyunca meşgul çalmasından dolayı ve kendisine ulaşılamaması nedeniyle yakınları durumu 155 Polis İmdat hattına bildirdi.

14 plakalı özel aracıyla yaklaşık 3 saat boyunca cadde cadde sokak  sokak dolaşmak zorunda kalan 75 yaşındaki A.Ç. içinde polis alarma geçerek, banka önlerinde arama çalışması başlattı. Özellikle İzzet Baysal Caddesi üzerinde banka önlerinde dolandırılmak istenen A.Ç.’nin aranma çalışması sürerken, telsiz anonsuyla polis de rahat bir nefes aldı.

Corona Virüsü nedeniyle 3 saat boyunca telefonda dolandırıcılar tarafından rehin tutulan A.Ç., çareyi Bahçelievler Polis Merkezinde buldu ve polise giderek, dolandırılmaya çalışıldığını belirterek şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, bazı dolandırıcıların Corona Virüsünü bahane ederek, bu yolla özellikle yaşlı vatandaşlardan para talep ettiklerini ve kesinlikle bu tür kişilere inanmamalarını, durumu 155 Polis İmdat hattına bildirmelerini istediler. 

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2020, 16:37
Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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