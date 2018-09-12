Haber: Kasım ŞAHİN

Geçtiğimiz aylarda plakaları çalınan ve daha sonra yeniden aynı plakayı çıkartan TIR’ın, plakalarının terör örgütünde kullanılmak üzere çalındığı terör sistemine düşünce, polis alarma geçti. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik ekipleri, D-100 üzerinde alarma geçerek, TIR’ı takibe aldılar.

Bolu Dağı Polis Evi karşısında Düzce istikametine giderken durdurulan 81 EL 216 plakalı TIR durdurularak, araç sürücüsü ve araç içerisinde arama yapıldı. Olayın gerçek yüzü yapılan araştırma sonrası çıktı. TIR’ın plakalarının çalındığı ve çalınan plakaların da terör sistemine girdiği belirlendi. Yaklaşık yarım saat süren heyecanlı dakikalarda sona erdi. Tutulan tutanak sonrası TIR’ın sürücüsü yoluna devam etti. TIR’ın her il girişinde, TEM ve Trafik ekipleri tarafından durdurulduğu da öğrenildi. İkiz plaka olayın bir çok ilde de yaşandığı kespit edildi.



