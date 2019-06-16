Haber: C. Kutay AYKAN

Olay Cuma günü akşam üstü İzzet Baysal Caddesi üzerinde meydana geldi. Yağmur ismindeki bir kız çocuğu elindeki karnesiyle bir anda ağlaya ağlaya cadde üzerinde motorize olarak görev yunus ekiplerinin yanına gelerek, “Polis amca annemi kaybettim” demesi bir zamanda görevli yunusları hareketlendirdi.

Yunus ekipleri babacan tavırlarla küçük kızı teselli etmeye çalışırken, aradan 5 dakika sonra küçük kızın annesi, kızlarının polislerin yanında olduğu görünce rahat bir nefes aldı. Polis amcalarına sığınan küçük kız daha sonra elindeki karnesiyle birlikte annesinin elini tutarak, evlerine gitmek üzere uzaklaştı.