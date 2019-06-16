Polis amca annemi kaybettim

İzzet Baysal Caddesi üzerinde görev yapan Yunus ekipleri kendilerine doğru ağlaya ağlaya koşarak gelen küçük kızı görünce şok oldu. Küçük kız çocuğu; “Polis amca annemi kaybettim” diyerek gözyaşı dökmesi görenleri şok etti.

Polis amca annemi kaybettim

Haber: C. Kutay AYKAN

Olay Cuma günü akşam üstü İzzet Baysal Caddesi üzerinde meydana geldi. Yağmur ismindeki bir kız çocuğu elindeki karnesiyle bir anda ağlaya ağlaya cadde üzerinde motorize olarak görev yunus ekiplerinin yanına gelerek, “Polis amca annemi kaybettim” demesi bir zamanda görevli yunusları hareketlendirdi.

Yunus ekipleri babacan tavırlarla küçük kızı teselli etmeye çalışırken, aradan 5 dakika sonra küçük kızın annesi, kızlarının polislerin yanında olduğu görünce rahat bir nefes aldı. Polis amcalarına sığınan küçük kız daha sonra elindeki karnesiyle birlikte annesinin elini tutarak, evlerine gitmek üzere uzaklaştı.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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