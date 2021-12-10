Polis amcalarını can kulağıyla dinlediler







Haber: Okay Özcan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Canip Baysal İlkokulu ile Cumhuriyet İlkokulunda öğrenim gören toplam 271 öğrenciye "Çocuklar İçin Temel Güvenlik Bilgileri" hakkında sunum gerçekleştirdi. Ayrıca öğrencilere, 112 Acil Çağrı merkezi tanıtımı olmak üzere tanımadıkları kişilere kapıyı açmamaları, tehlike anında imdat çığlığını nasıl atmaları gerektiği uygulamalı olarak gösterilmiş, Trafik kuralları ile okul servislerinde uyulması gereken kurallar anlatılırken, “Maviş ile Kubiş okul servisi aracında” çizgi filmi izlettirildi.

Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün “Vatanını En Çok Seven Görevini En İyi Yapandır” sözü ile görevlerinin derslerine çok çalışmak, kurallara uymak ve uymayanları uyarmak olduğu bilinci aşılanmaya çalıştırıldı. Çay Gökpınar İlkokulunda ise17 öğrenciye "Çocuklar İçin Temel Güvenlik Bilgileri" hakkında bilgi verildi. Öğrencilere, balon ve "Minik Yürekler Güvende" adlı boyama kitapları hediye edildi. Konu hakkında yapılan açıklamada, “Emniyet teşkilatı olarak Bolu İlimizde halkımızın bilinçlenmesi ve halkla ilişkilerimizin geliştirilmesi adına yürütülen sosyal sorumluluk faaliyetlerimize devam edilecektir” denildi.