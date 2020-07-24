Polis aracı kaza yaptı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Kaza, saat 08.00 sıralarında İzzet Baysal mahallesinde meydana geldi. İzzet Baysal Mahallesi Ömer Seyfettin Sokak üzerinde seyir halinde olan 14 A 4823 plakalı polis ekip aracı, Niyazi İşler yönetimindeki 14 AAP 134 plakalı minibüs ile Öğretmenler Sokak kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan polis aracı devrildi. Kazada, polis aracında bulunan mahalle bekçisi Yekta Öztürk ve polis memuru Yaşar Öztürk ile minibüste yolcu olarak bulunan Cengiz Dalkara yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.