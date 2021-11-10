Polis araçları dezenfekte edildi



Haber: Uğur Balaban

Bolu Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Korona virüs tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan resmi ve sivil araçların tamamını haftalık periyotlarla dezenfekte ediyor. Araçların bagaj ve iç kısmına dezenfekte makinesi ile ilaç sıkıldı.Koronavirüs vakalarının yükseldiği dönemde Bolu İl Emniyet Müdürlüğü önlemleri arttırdı. Resmi ve sivil ekip araçları tek tek dezenfekte edildi. Haftanın çeşitli günlerinde yapılan uygulama da araçlar koronavirüse karşı korunuyor.

İlaçlama çalışmaları belirli periyotlarla devam edeceği öğrenildi.