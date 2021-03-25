POLİS BALKONDAN EVE GİRDİ

Komşularının 112 komuta kontrol merkezine gürültü ihbarı yaptığı kadın evine gelen polisle görüşmemek için kapısını kilitledi. Kapıyı açtıramayan polis balkondan eve girerek kadını dışarı çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

POLİS BALKONDAN EVE GİRDİ
HABERİN GALERİSİ
POLİS BALKONDAN EVE GİRDİ

POLİS BALKONDAN EVE GİRDİ

Haber: Ceylan Beykoz

Alınan bilgiye göre, Karaçayır Mahallesi Şehit Necip Emre Sokak'ta bir apartmanda yalnız yaşayan A.G'nin (46) gürültü yaparak çevreye rahatsızlık verdiği ihbarını alan polis ekipleri, kadınla konuşmak istedi. Polislerle görüşmek istemeyen A.G, kapısını kilitleyerek balkona çıktı. İkna çabalarından sonuç alamayan polisler, A.G'nin kendisine zarar verebileceği ihtimali üzerine sağlık ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiyenin merdivenli aracıyla balkondan eve giren polis ekipleri, kadını etkisiz hale getirerek sağlık ekiplerine teslim etti.

Psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen A.G, ambulansla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021, 09:48
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
YASADIŞI AVCILARI İHBAR EDİN!
YASADIŞI AVCILARI İHBAR EDİN!
  1. Bolu

banner128

banner124