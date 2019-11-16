Polis Başmüfettişi oldular

Haber: C. Kutay AYKAN

Yıllardır Bolu İl Emniyet Müdürlüğünde başarılı bir şekilde görev yapan İbrahim İzci ile Tuncay Sancak, birinci sınıf Emniyet Müdürü rütbesine getirilmesinin ardından Ankara Polis Başmüfettişi görevine getirildiler. Her iki birinci sınıf Emniyet Müdürü aynı zamanda Bolu İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşacak olan dosyalara bakacaklar.

İbrahim İzci ile Tuncay Sancak’ın, Polis Başmüfettişi görevine getirilmesinin ardından 9 olan Bolu İl Emniyet Müdür Yardımcısı sayısı da 7’ye düştü. Şu anda Bolu İl Emniyet Müdür Yardımcılığını Ferhat Akbaş, Durmuş Oğuz Demir, Aydın Aksoy, Uğur Aykut, Serdar Çınar, Cenk Akgün ve Uçkan Dirisi yürütüyor.