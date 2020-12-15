“Polis ceza kesemez, tutanak tutar”



Haber: Ceylan Beykoz

Mayıs ayında meydana gelen olayda maske takmadığı gerekçesiyle bekçiler tarafından Elif Nihan İşler’e idari para cezası kesildi. İşler ile bekçiler arasında yaşanan tartışmanın görüntüleri Türkiye gündemine oturdu. Olayın ardından İşler karara itiraz etti. Sulh Ceza Hakimliği Elif Nihan İşler’i haklı bulup cezayı kaldırınca Adalet Bakanlığı kanun yararına bozma istemiyle kararı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 19. Ceza Dairesi Türkiye’de emsal olacak karara imza attı. Yargıtay tarafından alınan kararda, Sulh Ceza Hakimliğinin günlük üç maske ihtiyacının vatandaşa maliyetli olduğu gerekçesiyle para cezasını kaldırmasının bilimsel veriye dayanmayan bir değerlendirme olduğunu ve itirazın reddedilmesi gerektiği vurgulandı. O dönem için İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu kararında, maske takma zorunluluğu bulunmadığı ve devletin her vatandaşa günlük üç adet maske verme zorunluluğu olduğu gerekçesiyle Sulh Ceza Hakimliğinin kesilen cezayı iptal etmesinin doğru olmadığına hükmedildi.

AFİŞLERLE DUYURULMASI GEREK

Yargıtay, kararında sağlığı tehdit eden salgının önlenmesi için Valiler başkanlığında toplanan Hıfzıssıhha Meclisinin maske takma yükümlülüğü kararı alabileceğine dikkat çekerek kararların uygulanması görevinin Valilere verildiği bildirildi. Kararda ayrıca, Valilerin salgınla mücadele kapsamında kendilerine verilen görevi yerine getirirken, buna uymayanlar hakkında kabahatler kanununa göre idari para cezası uygulanacağına dair il genelinde yaşayan vatandaşlara usulüne uygun biçimde ilan edip ana arterlerde afişlerle bunu duyurması gerektiği belirtildi.

“CEZA VALİLİKÇE TESİS EDİLİR”

Yargıtayca alınan kararda öte yandan salgının ilk çıktığı dönemde sıkça tartışılan ‘polis ceza kesebilir mi?’ konusuna da açıklık getirildi. Yargıtay konuyla ilgili olarak polisin maske takmayanlar hakkında idari para cezası kesemeyeceğini belirterek polisin maske takmayan kişiyi belirleyip bunu tutanakla imza altına alarak İl Valiliğine göndermesi gerektiğini bildirdi. Cezai işlemin valilik makamınca tesis edilebileceğinin altını çizilen Yargıtay kararında kanunla verilen karar alma yetkisinin bir başkası tarafından kullanılamayacağı gibi başkasına devir de edilemeyeceği belirtildi. Emire aykırı davranış nedeniyle Elif Nihan İşler hakkında tutanak tutulup Valiliğe gönderilmesi gerekirken, bekçilerin doğrudan 392 lira cezai işlem tesis etmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu kaydedildi.

CEZA KARARI BOZULDU

Yargıtay, Elif Nihan İşler'e ceza kesilen İzzet Baysal Caddesinde, Bolu Valiliğince gerekli uyarı levhaları ve afişlerin asılmamış olması halinde cezanın ortadan kaldırılması gerektiğine hükmetti. Valilikçe usulüne uygun afişler ilan edilmiş olması halinde bu kez idari para cezasının tutanak tutulmadan direkt kollukça kesilmiş olması halinde verilen cezanın yine ortadan kaldırılması gerektiğine karar verildi. Yargıtay, Sulh Ceza Hakimliğinin gerekli araştırma ve ilgili kurumlarla yazışma yapmadan, soyut değerlendirme ve yanılgılı gerekçelerle, para cezasının iptaline karar verdiğinden bu kararın Adalet Bakanlığının talebi doğrultusunda kanun yararına bozulmasına gerektiğine hükmetti.