Polis ekipleri eve camı kırarak girdi

Haber:Erdal Tanrverdi

Olay saat 21:30 sıralarında Tepecik Mahallesi Karadeniz Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce çıkartılan ve iş bulamayan Ramazan T., gündüz saatlerinde komşularına maddi sıkıntılar yaşadığını ve artık dayanamayarak intihar edeceğini söyledi. Akşam saatlerinde Ramazan T.’nin evinden gelen silah seslerini duyan komşuları intihar ettiğini düşünerek polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Ramazan T.'nin evin kapısını açmaması üzerine camı kırarak içeriye girdi. Ramazan T. evde yarı baygın halde bulundu.

Bunalıma girdiği öğrenilen Ramazan T.'ye halkın güvenliğini tehlikeye atmak suçundan işlem yaptı. Ramazan T.'nin alkol aldığı sırada kendisini rahatlamak amacıyla havaya 2 el ateş açtım dediği öğrenildi.