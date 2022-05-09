Polis ekipleri harekete geçti

Haber: Erdal Tanrıverdi

Aktaş Mahallesi Süreyya Sokak üzerinde Fatma Hanım apartmanında ikamet eden bir vatandaşa zarar verilecek ihbarının gelmesi üzerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen polis ekipleri apartman içerisine girerek ihbar verilen adresi kontrol etti. İhbar edilen evde herhangi bir bulguya rastlanılamadı.

“BİLGİLERİM ÇALINDIĞI İÇİN SÜREKLİ BENİM ADIMA İHBARLAR VERİLİYOR”

‘Anneme zarar verilecek’ diye polise ihbar verdiği iddia edilen M.Ü’ye ulaşıldı. İhbar konusu olan kadının kızı M.Ü. olanları yalanladı. Kendisinin Düzce’de yaşadığını annesinin de Bolu’da ikamet ettiğini belirten M.Ü, “Daha öncede de bu olay başıma geldi. Bilgilerim çalındığı için sürekli benim adıma ihbarlar veriliyor. Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğüne gidip başımdan geçenleri bir bir anlatacağım. Bizleri paniğe sokan bu kişi veya kişilerin yakalanıp adalet önünde hesap vermesini istiyorum. Sürekli olarak panik yaşamaktan bıktık” dedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.