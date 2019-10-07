Polis evinde hasar büyük

Haber: C. Kutay AYKAN

Dönemin İl Emniyet Müdürü Uğur Gür tarafından yaptırılan ve İstanbul-Ankara gibi büyük illerin tam arasında hizmet veren D-100 Karayolu üzerinde bulunan yılların Polis Evi hizmet binası önceki gece bilinmeyen bir nedenle çatı kısmından yanmaya başladı ve bir anda tüm binası etkisi altına aldı. Alevlerden hem Polis Evi hem de Bölge Trafik Şube Müdürlüğü binasında hasar gördü.

Sabah saatlerinde yangın mahalline giden ekibimiz yaptığı araştırmada hasarın 1.5 milyon civarında olduğu belirlenirken, gündüz vakitlerinde görülen manzara ise bir hayli korkutucuydu. Misafirhane kısmı tamamen yanarken, restoran kısmında da büyük hasar meydana geldiği fotoğraflar bir kez daha ortaya çıktı. Polis ve itfaiye yetkilileri yangının çıkış nedeninin araştırılmasına devam ediyor.