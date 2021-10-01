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Polis gece gündüz denetim yapıyor

Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı tüm birimler gece gündüz demeden, denetimlerine devam ediyor. Son günlerde ilimizdeki vatandaşların  maske takma kurullarına uymaması nedeniyle resmi ve sivil polisler akşam saatlerinde de kafelerde denetim yapmaya başladı.

Polis gece gündüz denetim yapıyor

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu’da son günlerde vatandaşların özellikle akşam saatlerinde maske takma kurallarına uymaması nedeniyle ve vaka sayılarının artması üzerine  emniyet tedbirleri arttırıldı. Börekçiler Sokak, Şemsiyeli Sokak ve Albay Sokak da bulunan kafelerde çok sayıda gencin bulunması, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmadığı iddiaları üzerine polis şok baskın düzenledi.

Yapılan denetimlerde sokak aralarında bulunan ve özellikle üniversite gençliğinin rağbet gösterdiği kafelerde kurallara uyulduğu tespit edilirken, resmi ve sivil polisler gençler ile kafe sahiplerini uyarak, virüsün ne kadar çok tehlikeli olduğunu ve bir çok ölümlerin ise koronavirüsü nedeniyle olduğunu anlatarak, eğitici bilgiler verdiler.

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