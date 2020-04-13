Polis göz açtırmıyor

Haber: C. Kutay Aykan

65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkma yasağı sürüyor. İlimizde bu kurallara uymayan vatandaşlar da cezai işlemler de devam ediyor. İzzet Baysal Caddesi üzerinde maske takmayan 2 kişi ile 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı gençlerden de 3’üne ceza kesildi.

Yapılan kontrollerde sık sık Bolulu vatandaşlar kurallara uyması konusunda hem megafon hem de birebir görüşmelerde uyarılarda bulundular. Yapılan denetimlerde maske takmayan 2 kişiye 6 bin, 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı olmak üzere 3 kişiye Bin 176 TL olmak üzere toplam 7 bin 176 TL adli para cezası kesildi.