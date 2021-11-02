Polis göz açtırmıyor

Haber: C. Kutay Aykan

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerimiz, umuma açık yerlerin Covid19 tedbirleri kapsamındaki denetimlerine hız kesmeden sürdürüyor. Resmi ve sivil ekipler şok uygulamalar gerçekleştirerek, özellikle pastane, restoran, cafe gibi işletmelere gelerek buruda Covid19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını denetlemeye devam ediyor.

Yapılan denetimlerde kurallara uymayan işleteme sahipleri ve müşterilere tutanak tanzim edilirken, vatandaşlar tek tek uyarılarda bulunuldu. Asayiş Şube yetkilileri, kurallara uyulmadığı taktirde, Covit19’la mücadelenin hiçbir yaramayacağını, bu nedenle vatandaşlarımızın kesinlikle kuralla uymaları gerektiğini söylediler. Yetkililer ayrıca, şok uygulamaların gece-gündüz demeden devam edeceğini bildirdiler.