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10 Nisan 2017 Pazartesi
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    • POLİS HAFTASINI KUTLADILAR

    Bolu ilçe ve belde belediye başkanları Türk Polis Teşkilatı’nın 172. Kuruluş Yıldönümü ve Polis Haftası nedeniyle kutlama mesajı yayımladılar.

    10 Nisan 2017 Pazartesi 12:09
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    POLİS HAFTASINI KUTLADILAR

    Haber: BMA

    Bolu’da bulunan ilçe ve belde belediye başkanları Türk Polis Teşkilatı’nın 172. Kuruluş Yıldönümü ve Polis Haftası nedeniyle mesaj yayımladılar. Kutlama mesajlarında görevi başında şehit düşen ve yaralanan polisleri de unutmayan başkanların mesajları ise şu şekilde:

    Süleyman Özbağ – Seben Belediye Başkanı: “Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlemesini önlemek, suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren Polis Teşkilatımızın 172. Kuruluş yıldönümünü kutluyor, şehit polislerimize Allah'tan rahmet ve sevenlerine sabır diliyorum. Görevi başında olan polislerimizin ise sağlıklı, mutlu, başarılı bir ömür geçirmelerini temenni ederim. Rabbim yar ve yardımcınız olsun.”

    Recai Çağlar – Yeniçağa Belediye Başkanı: “Eminyet Teşkilatımızın kuruluş yıldönümünü kutlar, vatanımız uğruna gözünü kırpmadan canını veren şehitlerimize Allah’tan rahmet; teşkilatımızın değerli mensuplarına sağlık ve başarılar dilerim.”

    Turhan Bulut – Mengen Belediye Başkanı: “Toplum ve fert olarak huzur ve güven içinde yaşıyor olmamızın teminatı, birlik ve beraberliğimizin devamı için fedakarca hizmet veren Polis Teşkilatımızın 10 Nisan Polis Gününü kutluyor, görevi başında şehit düşen aramızdan ayrılan güvenlik mensuplarımıza Allah’tan rahmet; gazi olanlara ve görevleri başında olan personele sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.”

    Saim Çevik – Taşkesti Belediye Başkanı: “172 yıldır devletimizin temel unsurlarından biri olan Emniyet Teşkilatımızın ve halkımızın huzur ve güven içinde yaşaması, insan haklarının korunması, hukukun uygulanması konusunda görevlerini büyük bir fedakarlıkla, gece gündüz demeden yerine getiren, canla başla çalışan Türk Polis Teşkilatı Kuruluş Gününü kutlar, görevleri uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi minnetle anıyor, saygılar sunuyorum.”

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Ilçe, Belde, Belediye, Başkanları

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