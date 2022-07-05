Haber: Okay Özcan

Asayiş Şubesi ekipleri, son yıllarda ülke genelinde artış gösteren dolandırıcılık olaylarını önlemek adına, güzel bir uygulama gerçekleştirdi. İzzet Baysal Caddesi üzerindeki bankalar ve ATM’ler önünde, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün dolandırıcılıkla ilgili bilgilendirme broşürlerini dağıtan ekipler, özellikle emekli vatandaşlarla birebir ilgilenerek, kendilerini polis, savcı, hakim gibi davranan kişilere kesinlikle itibar etmemelerini istedi.

Dolandırıcılık Büro ekipleri tarafından dağıtılan uyarıcı broşürlerde ise; “Araç içerisinde eşya bırakmayın”, “Evinizin ve işyerinizin güvenliği için tedbir alın”, “Aracını güvenmediğiniz kişilere teslim etmeyin”, “Kapıları kilitlediğinizden emin olun”, “Polis, Hakim, Savcı ve asker sizden para istemez”, “Hediye mesajına kanma”, “Gayrimenkul alıp satarken tedbirli olun” gibi bilgilendirici mesajları yer aldı.