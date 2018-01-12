Haber:Semih Baykal

İlimizde iddiaya göre eşi ile yaşadığı sorunlar yüzünden F.T. Adlı kadın Borazanlar Mahallesi 436. Sokak’ta bulunan 4 katlı bir inşaatın çatısına çıktı. Üzerine benzin dökerek kendini yakmak isteyen kadın için itfaiye ekipleri yangın söndürme tüpüyle hazır bekledi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren ikna çabalarından sonra F.T. İntihardan vazgeçti. Sinir krizi geçiren kadın sağlık ekipleri tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.