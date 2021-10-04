Polis ile öğrenci ele ele

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mehmet Çömlekçi, Yunus ekipleri ile Havyan Haklarını Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu 50. Yıl İlkokulu 1/H sınıfı öğrencileri ve sınıf öğretmeni Ahu Tap ile 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle bir araya geldiler.

Minik öğrenciler, polis amcalarıyla bir araya gelerek, önce hayvanların hakları konusunda bilgilendirildiler. Ardından minik öğrenciler polislerin getirdiği yeklerle, Büyükcami avlusunda bulunan yüzlerce güvercini beslediler. Küçük öğrenciler, neşe içerisinde güvercinleri beslerken, bu anlarda saniye saniye kayıt altına alındı.

Asayiş Şube Müdürü Mehmet Çömlekçi, “Bu gün çok önemli bir gün. Hayvan Haklarını Koruma Günü nedeniyle, minik öğrencilerimizi hem bilgilendirmek hem de onların doğada yaşayan hayvanları beslemek, hem de hayvan sevgisini öğretmek amacıyla, polis teşkilatı olarak böyle uygulama yapmanın sevincini yaşıyoruz. Çocuklarımız güvercinleri beslerken, yaşadıkları bu güzel olayı hep hatırlayacaklar” dedi.