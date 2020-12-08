Polis nelerle uğraşıyor



Haber:Erdal Tanrıverdi

Geçtiğimiz hafta başlayan sokağa çıkma yasakları ikinci haftasına girdi. Kısıtlamanın ikinci haftanın ilk gününde polis şehir içinde yoğun bir mesai yaşadı. Dün gece saat 21.45 sularında Uğur Mumcu Parkında toplanan yabancı uyruklu gençler içki partisi düzenledi. Parkta alkol alıp çevreyi rahatsız eden yabancı uyruklu gençlere polis müdahale etti. Olay yerine sevk edilen ekipler gençlerden 10 tanesini yakalayarak cezai işlem uygulandı. Her birine 3150 lira ceza kesilen ve Suriyeli sığınmacı olduğu belirlenen gençler parktan men edildi.

Gece saatlerinde bir vakada şehirlerarası otogar işletmesinde yaşandı. Bolu’dan İstanbul’a gitmek isteyen bir vatandaşın yüksek ateşi olduğunu fark eden otobüs işletmesi çalışanları durumu otogar polisine bildirdi. Otobüste bulunan diğer yolcularla ve otobüs görevlileri ile tartışan şahıs ortalığı birbirine kattı. Yolcunun bulunduğu perona gelen polis vatandaştan HES kodu ve kimlik bilgisi istedi. Polise zorluk çıkartan vatandaşın otobüse binmesi engellenerek sağlık ekibi talebinde bulunuldu. Otogara gelen filyasyon ekibi bahse konu vatandaşı alarak test uygulaması için hastaneye götürdü.

Dün gece emniyet müdürlüğüne çok sayıda farklı ihbarda geldi. Gelen ihbarlar içerisinde birinci sırayı araç içerisinde alkol alan şahıs ihbarları oldu. Dün kısıtlamaların başladığı saat 21.00 ile gece 01.45 saatleri arasında 9 farklı yerden araç içinde alkol alan şahıs ihbarı yapıldı.