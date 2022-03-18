Polis öğrenci el ele

Haber: C. Kutay Aykan

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından yapılan sosyal sorumluluk faaliyeti kapsamında, “Sevgili gençler, sanal dünyada kendinizi güvende hissetmenizi istiyoruz ve bu konuda bilgilendiriyoruz” sloganıyla öğrencilere bilgilendirme yapılıyor.

Gazipaşa Ortaokulunda 140 öğrenciye, Hacı Bayramı Veli İmam Hatip Ortaokulunda 250 öğrenci ve 10 öğretmenimize, İzzet Baysal Ortaokulunda 180 öğrenci ve 2 öğretmenimiz olmak üzere toplam 570 öğrencimiz ve 12 öğretmene yapılan bilgilendirme de kız ve erkek öğrencilere ayrı ayrı yapılan ve kız öğrencilerine yönelik ilk önce KADES (Kadın Acil Destek Uygulaması) uygulamasının tanıtımına yönelik sunum yapılarak bilgilendirildi. Daha sonra Kısaca Toplum Destekli Polislik tanıtımı, Güvenli İnternet Kullanımı ve Bilişim Suçları konularında bilgilendirme yapılarak ‘Sanal Dünyada Güvende miyiz?, İnternet ve Çocuk" Konu başlığı ile 1140 adet broşür dağıtımı yapılarak bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.