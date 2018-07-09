D-100 Karayolu üzeri Gölyüzü Kavşağında tir ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kırmızı ışık ihlali yapan tir sürücüsü hastane kavşağında 06 ZUM 74 plakalı otomobili biçti geçti. Kaza yapmasına rağmen tır sürücüsü durmayarak yoluna devam etti. Plakası alınamayan beyaz renkli çekici polis ekiplerinin takibine alındıysa da yakalanamadı. Kaza da hafif yaralanan 06 ZUM 74 plakalı araç sürücüsü Hasan Ertürk, “yeşil ışıkta devam ederken birden koca tır bize çarparak hiç hız kemeden yoluna devam etti. Ne olduğunu anlayamadık. Tır beyaz renkliydi. Ankara istikametine doğru kaçtı. Bize çarptığını fark etmemesi mümkün değil. Hem çok yüksek bir gürültü çıktı hem de araç kağıt gibi savruldu” dedi.

Kaza anının mabesse kamerası kaydı bulunduğu belirtilirken, tırın plakasının belirlendiği ve yakalama çalışmasının başlatıldığı bildirildi. Kazada büyük bir şans eseri can kaybı yaşanmadı.