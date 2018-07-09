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09 Temmuz 2018 Pazartesi
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    • Polis peşine düştü ama yakalanamadı

    Dün akşam saatlerinde ilimiz D-100 Karayolu üzerinde bulunan Gölyüzü Kavşağında meydana gelen kazada beyaz bir tır kavşakta bulunan otomobili resmen biçti. Otomobile çarpan tır durmayarak olay yerinden kaçtı.

    09 Temmuz 2018 Pazartesi 22:05
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    Polis peşine düştü ama yakalanamadı


    D-100 Karayolu üzeri Gölyüzü Kavşağında tir ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kırmızı ışık ihlali yapan tir sürücüsü hastane kavşağında 06 ZUM 74 plakalı otomobili biçti geçti. Kaza yapmasına rağmen tır sürücüsü durmayarak yoluna devam etti. Plakası alınamayan beyaz renkli çekici polis ekiplerinin takibine alındıysa da yakalanamadı. Kaza da hafif yaralanan 06 ZUM 74 plakalı araç sürücüsü Hasan Ertürk, “yeşil ışıkta devam ederken birden koca tır bize çarparak hiç hız kemeden yoluna devam etti. Ne olduğunu anlayamadık. Tır beyaz renkliydi. Ankara istikametine doğru kaçtı. Bize çarptığını fark etmemesi mümkün değil. Hem çok yüksek bir gürültü çıktı hem de araç kağıt gibi savruldu” dedi.
    Kaza anının mabesse kamerası kaydı bulunduğu belirtilirken, tırın plakasının belirlendiği ve yakalama çalışmasının başlatıldığı bildirildi. Kazada büyük bir şans eseri can kaybı yaşanmadı.
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