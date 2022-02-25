Polis sinyal takibiyle yakaladı

Bolu’da, gittiği eski nişanlısının evinde karşılaştığı iki kardeşten Beyazıt Bestami Ay’ı bıçaklayarak öldürüp, Muhammed Ay’ı ise yaraladıktan sonra kaçan Sefa Candan, cep telefonuyla sürekli olarak sosyal paylaşımında bulunmaya devam edince, Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu Cumhuriyet Savcılığının izniyle telefonu teknik takibe alarak, sinyal sayesinde Ankara’da polis tarafından yakalandı.

Yaptığı sosyal paylaşımlarla büyük tepki toplayan ve suçunu açıkça buruda itiraf eden cinayet zanlısı Cinayet Bürosunda alınan ifadesinin ardından; “Kasten adam öldürmek ve kasten adam öldürmeye teşebbüs” suçlarından Savcılığa sevk edilecek.