Polis Teşkilatından Vali Ümit’e 175’inci Yıl Ziyareti

Haber: Aysun Beykoz

Ziyarette Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, emniyet teşkilatının her şartta devleti ve milleti için çalışmaya devam ettiğini belirterek kendilerine her zaman destek olan Vali Ümit’e teşekkür etti. Bolu Valisi Ahmet Ümit, birçok ülkenin kuruluşundan bile daha eski olan Türk Polis Teşkilatımızın 175’inci kuruluş yıldönümünü kutlayarak, Polis teşkilatımızın tarihinden aldığı güçle bugün de devletimizin hizmetinde, milletimizin huzuru için fedakârlıkla mücadelesine devam ettiğini dile getirdi.

“KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE POLİS TEŞKİLATIMIZ ETKİN ROL OYNUYOR”

Polisin başarısının temelinde disiplin ve vatan aşkı olduğunu belirten Vali Ümit, koronavirüsle mücadelede de polis teşkilatının etkin bir rolü olduğunu söyleyerek, “Bu bir sağlık meselesi ama emniyet teşkilatımız bu mücadelede etkin şekilde yer alıyor. Bu mücadelenin içinde bütün kurumlar var, sağlık çalışanları tam ortasında ve onların daha güzel hizmet yapabilmesi için, vatandaşların bulaşma olaylarına karşı alınan tedbirleri çok iyi uygulaması gerekiyor ve bu uygulamanın temelinde de emniyet teşkilatımızın gayretleri var” dedi.

Tüm polis teşkilatı mensuplarına verdikleri emekler için teşekkür eden Vali Ümit, “Ailelerinizle birlikte nice yıldönümlerine sağlık ve huzur içinde ulaşmanızı temenni ediyorum. Görevleri başında fedakârca çalışırken şehit olan polislerimize ve ebediyete intikal eden gazilerimize Allah’tan rahmet, hayatta olan yakınlarına ve gazilerimize sağlık ve mutluluklar diliyorum” dedi.