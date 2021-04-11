Haber: Aysun Beykoz

Türkiye’nin dört bir yanında Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve polis haftası dolayısıyla kutlamalar yapılırken ilimizde de İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tören düzenlendi. Bolu’da Anıtpark’ta düzenlenen törende, İl Emniyet Müdür Vekili Mustafa Güntekin Atatürk anıtına çelenk takdim etti. Törenin akabinde emniyet mensuplarınca saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından emniyet mensupları, Sağlık Mahallesi'ndeki Şehitler Mezarlığı'na ziyarette bulunarak şehit polis memurlarının kabirlerine karanfil bırakarak dua etti.

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2021, 00:03