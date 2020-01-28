Polis uyardı DİKKAT!

Haber: C. Kutay Aykan

Son aylarda bazı uyanık dolandırıcıların vatandaşları dolandırmak için çeşitli yollara başvurduklarını belirten Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, kendilerini BDDK personeli, TBB, danışmanlık şirketi yetkilisi, banka/sigorta yetkilisi, polis veya avukat vb. olarak tanıtan dolandırıcılar konusunda halkı uyardı.

Kendilerini BDDK personeli, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) çalışanı, danışmanlık şirketi yetkilisi, banka/sigorta yetkilisi, polis veya avukat vb. olarak tanıtan dolandırıcılar üzerine Dolandırıcılık Bürosu yetkilileri, ulaşan şikayetler ve basın yayın organlarında yer alan haberlerden, kendilerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) personeli, Türkiye Bankalar Birliği çalışanı, danışmanlık şirketi yetkilisi, banka/sigorta yetkilisi, polis veya avukat vb. olarak tanıtan kişilerin, telefon numarası kopyalama yöntemlerini kullanarak, banka müşterilerine çeşitli iletişim araçlarıyla ulaşıp, bankacılık ürünlerine ait masraf ve komisyonlar ile kredi kartı aidatlarının iadesini sağlayacakları, ödül verecekleri, para iadesi yapacakları, banka hesaplarında sorun olduğunu söyleyerek bu sorunları giderecekleri vb. vaatlerde bulundukları anlaşıldığı belirtilerek şu açıklama yapıldı:

"Bu suretle veya başka herhangi bir suretle banka müşterilerinin kişisel bilgilerini temin eden kişilerin haksız kazanç sağlama yoluna gitmeyi amaçladıkları görülmektedir. Önemle belirtmek gerekir ki; kurumlar tarafından vatandaşlarımız telefonla aranmamakta ve vatandaşlarımızın bankacılık işlemlerinde kullandıkları kişisel nitelikli bilgiler hiçbir şekil ve surette talep edilmemektedir. Bu itibarla, herhangi bir dolandırıcılık olayına maruz kalınmaması açısından; kendilerini BDDK personeli veya yukarıda bahsi geçen diğer kurum/kuruluş personellerinden biri olarak tanıtarak kimlik numarası, banka hesabı, kredi kartı numarası benzeri kişisel bilgileri veya cep telefonuna gönderilen şifreyi talep eden şahıslara itibar edilmemeli, bir dolandırıcılık olayına maruz kalınmamasını teminen kişisel bilgilerin korunması hususunda azami dikkat ve özen gösterilmelidir. Ayrıca, finansal tüketici ile birebir iletişime geçip, ihbar, talep, şikayet ve önerilerin en kısa sürede değerlendirerek; ön bilgilendirme yapılması gerekiyor. Bu durumla karşı karşıya gelen vatandaşların 155 Polis İmdat hattını aramasını istiyoruz” denildi.