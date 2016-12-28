HABER: Esra ÖZTÜRK

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, Bolu'da vatandaşları telefonla arayarak dolandıran şahıslara karşı uyarmak için yeni yıl takvimi bastırdı.

2017 yılı takvimimin üzerinde, “Sizleri telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtan ve sizden operasyon yapma bahanesiyle para ve altın isteyen şahıslara inanmayın. Böyle bir durumda sakın korkma, paniğe kapılma, alın terini dolandırıcılara kaptırma” ifadeleri yer aldı.

Polis ekipleri özellikle İzzet Baysal Caddesi ve halkın yoğun şekilde bulunduğu caddelerde vatandaşlara yeni yıl takvimini dağıttı.







