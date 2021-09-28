Polis uygulama yaptı sokak köpeği eşlik etti

Haber: Erdal Tanrıverdi

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün talimatı doğrultusunda Türkiye genelinde eş zamanlı olarak; “Yetişkin ve çocuklara yönelik huzur uygulaması” gerçekleştirildi. Bolu’da sabah saat 10.00’da başlayan uygulama yetişkin ve çocukların en çok vakit geçirdikleri özellikle Karaçayır, Atatürk Orman Parkı, Uğur Mumcu Parkı ile ana arterler üzerinde gerçekleştirildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı tüm birimlerin katıldığı uygulamanın en güzeli ve anlamlısı Atatürk Orman Parkında gerçekleşti. Uygulamanın başında polislere yanaşan ve polisler tarafından sevilen okşanan sokak köpeği, uygulama boyunca görevli polisleri hiç yalnız bırakmazken, bazı vatandaşlar sokak köpeğini polis köpeği zannetmesi gözlerden kaçmadı. Bu olay hem polisleri hem de vatandaşları mutlu etti. Uygulama sonrası sokak köpeği ile görevli polisler ayrılmak zorunda kaldı.