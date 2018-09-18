Haber: Kasım ŞAHİN

İl Emniyet Müdürlüğü 2018-2019 yılı eğitim öğretim döneminin başlaması dolayısıyla okul çevrelerinde bulunan umuma açık yerler, park ve bahçeler, inşaat ve metruk binalar, okul öğrenci servisleri, şüpheli şahıslar ve araçları denetledi.

Çocuk, Asayiş, Trafik Tescil ve Denetleme ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uygulamalarda, polis ekipleri, öğrenci ya da okul ile ilgisi olmadığı halde okul çevresinde görülen şahıslar üzerinde uygulama yaparak, bu şahısların okul çevresinden uzaklaştırılmasını sağladı.

Öğrencilere, gördükleri şüpheli şahıslar ile konuşmamaları uyarısında da bulunan ekipler, bu tür kişilerin polise ihbar edilmesi gerektiğini anlattı.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise okul çevrelerinde bulunan işyerleri, metruk binalar ve parklarda denetleme yaptı.

Öğrenci olmadığı halde okula yakın parklar ile sokaklarda bulunan şahısların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yapan narkotik ekipleri, bu şahsıları okulların yakınlarında gezmemeleri konusunda uyardı.